Картаполов назвал ядерную триаду гарантией безопасности России и мировой стабильности

Продолжение оснащения российской ядерной “триады” современным оружием является ключевой гарантией безопасности России и стабильности в мире, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне (ЕР) Андрей Картаполов.
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