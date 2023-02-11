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Картаполов назвал ядерную триаду гарантией безопасности России и мировой стабильности

Картаполов назвал ядерную триаду гарантией безопасности России и мировой стабильности

Продолжение оснащения российской ядерной “триады” современным оружием является ключевой гарантией безопасности России и стабильности в мире, заявил РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне (ЕР) Андрей Картаполов.

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