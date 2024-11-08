Певец Валерий Меладзе перед новогодними корпоративами поднял цену, теперь его гонорар является рекордным среди уехавших из России артистов и составляет 15,5 млн рублей.
Валерий Меладзе стал самым дорогим уехавшим из РФ артистом
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Наталья Гончарова
лучше бы зарплату работникам подняли, чем устраивать вечеринки с подобными ""артистишками" и выкидывать деньги в ненасытные утробы. а тем более крысам
Ответить
15 час.
О
Ольга
Надо будет брать за @опу в России тех, кто вздумает пригласить на корпоратив этого утырка!!!
Ответить
14 час.
Свежие комментарии