Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Валерий Меладзе стал самым дорогим уехавшим из РФ артистом

Валерий Меладзе стал самым дорогим уехавшим из РФ артистом

Певец Валерий Меладзе перед новогодними корпоративами поднял цену, теперь его гонорар является рекордным среди уехавших из России артистов и составляет 15,5 млн рублей.

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Комментарии
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Наталья Гончарова
лучше бы зарплату работникам подняли, чем устраивать вечеринки с подобными &quot;&quot;артистишками&quot; и выкидывать деньги в ненасытные утробы. а тем более крысам
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15 час.
О
Ольга
Надо будет брать за @опу в России тех, кто вздумает пригласить на корпоратив этого утырка!!!
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14 час.

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