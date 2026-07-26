США ждет второй Афганистан: вторжение на Кубу обернется катастрофой

Пентагон всерьез разрабатывает планы военной операции против Кубы, пишет RS. Однако эксперты предупреждают, что попытка решить кубинский вопрос с помощью армии станет огромной ошибкой, которая обернется для Вашингтона "худшей версией Афганистана".
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