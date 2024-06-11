Бывший разведчик и ветеран СВО стал замом главы департамента внутренней политики Вологодчины

ВОЛОГДА, 11 июня, ФедералПресс. Врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов назначил замом руководителя департамента внутренней политики ветерана боевых действий СВО Кирилла Джавлаха, который служил в разведке.
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