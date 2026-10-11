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12 человек погибли, 309 пострадали при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

12 человек погибли, 309 пострадали при ракетном ударе по аэропорту Эр-Рияда

Пожар в Международном аэропорту имени Короля Халида в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, 9 октября 2026 года © UGC/AP Йеменские хуситы нанесли третий за неделю удар по аэропорту Эр-Рияда.

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