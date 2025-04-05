Гретцки прокомментировал решение Овечкина не забрасывать рекордную шайбу в пустые ворота

Фото: Х / Washington Capitals Канадский форвард Уэйн Гретцки, чей рекорд по заброшенным шайбам в карьере сегодня ночью повторил россиянин Александр Овечкин (по 894 шайбы за сезон), оценил решение россиянина на забрасывать 895-ю шайбу в карьере в пустые ворота.
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