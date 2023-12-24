Чехия и Финляндия готовы платить украинцам за добровольное возвращение домой

Несмотря на то, что Совет Евросоюза продлил временную защиту для украинских беженцев до 4 марта 2025 года, многие европейские страны, принявшие их и уже второй год оказывающие им финансовую и социальную поддержку, ставят вопрос об уменьшении выплат, а также готовы заплатить украинцам, которые решат добровольно вернуться домой.