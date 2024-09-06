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ВСУ месяц в Курской области. План победы Путина работает, авантюре Зеленского конец: вот когда ВС РФ вышвырнут Украину из-под Курска

ВСУ месяц в Курской области. План победы Путина работает, авантюре Зеленского конец: вот когда ВС РФ вышвырнут Украину из-под Курска

1,2K прочтений Сегодня 5 сентября президент России Владимир Путин заявил, что священный долг ВС РФ — выдавить украинские войска с территории Курской области.

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