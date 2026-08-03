Горелкин: Китай — перспективный рынок для российского геймдева

Китайский рынок является перспективным для российской игровой индустрии. Об этом в своем Телеграм-канале заявил первый зампред Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин («Единая Россия»), комментируя старт выставки ChinaJoy-2026, где российский геймдев представил более 20 видеоигровых проектов.
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