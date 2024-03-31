Великобритания хочет солидно заработать на «подготовке к войне», — эксперт Ирэн ОрлонскаяПо информации газеты The Telegraph, ссылающейся на заявления военных чиновников, британские вооруженные силы, вероятно, смогут противостоять Вооруженным силам России лишь в течение двух месяцев в случае возможного столкновения.