Великобритания хочет солидно заработать на «подготовке к войне», — эксперт Ирэн ОрлонскаяПо информации газеты The Telegraph, ссылающейся на заявления военных чиновников, британские вооруженные силы, вероятно, смогут противостоять Вооруженным силам России лишь в течение двух месяцев в случае возможного столкновения.
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