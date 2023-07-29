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  • Надежда Бабурова
    И "это" называется окрошка? ДУРЬ!Окрошка с килькой...
  • Серж Южанин
    А если еще добавить чайную ложку растворимого кофе, стакан сырого молока и по столовой ложке яблочного уксуса, соевог...Окрошка с килькой...
  • Наталья Савчук
    Кошмар! Неужели это можно сочетать? Колбасу и кильку в томате?Окрошка с килькой...

Окрошка с килькой в томатном соусе (ну очень интересный вкус)

Окрошка с килькой в томатном соусе (ну очень интересный вкус)

Такую окрошку готовят в Нижегородской, Ярославской, Владимировской областях и Мордовии. Это знаю по комментариям читателей (уже делилась этим рецептом).

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Комментарии
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НС
Наталья Савчук
Кошмар! Неужели это можно сочетать? Колбасу и кильку в томате?
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18 час.
Серж Южанин
А если еще добавить чайную ложку растворимого кофе, стакан сырого молока и по столовой ложке яблочного уксуса, соевого соуса и липового мёда...  Да, не забыть натереть на терке 100-150 граммов сыра с плесенью типа &quot;Камамбер&quot; или &quot;Донаблю&quot; !..
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9 час.
Надежда Бабурова
И &quot;это&quot; называется окрошка? ДУРЬ!
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6 час.

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