Такую окрошку готовят в Нижегородской, Ярославской, Владимировской областях и Мордовии. Это знаю по комментариям читателей (уже делилась этим рецептом).
Окрошка с килькой в томатном соусе (ну очень интересный вкус)
Комментарии
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НС
Наталья Савчук
Кошмар! Неужели это можно сочетать? Колбасу и кильку в томате?
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18 час.
Серж Южанин
А если еще добавить чайную ложку растворимого кофе, стакан сырого молока и по столовой ложке яблочного уксуса, соевого соуса и липового мёда... Да, не забыть натереть на терке 100-150 граммов сыра с плесенью типа "Камамбер" или "Донаблю" !..
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9 час.
Надежда Бабурова
И "это" называется окрошка? ДУРЬ!
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6 час.
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