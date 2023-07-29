Окрошка с килькой в томатном соусе (ну очень интересный вкус)

Кошмар! Неужели это можно сочетать? Колбасу и кильку в томате?

Серж Южанин

А если еще добавить чайную ложку растворимого кофе, стакан сырого молока и по столовой ложке яблочного уксуса, соевого соуса и липового мёда... Да, не забыть натереть на терке 100-150 граммов сыра с плесенью типа "Камамбер" или "Донаблю" !..