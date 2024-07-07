Вместо магнитиков: Япония (Ч.3)

Давайте продолжим Часть 0. Подготовка и первый день в Атами Часть 1 Атами и маленькая Нагоя Часть 2 Парк Гибли и музей автомобилей Тойота недалеко от Нагои День 4 Киото (Храм Инари и окрестности) Мы сели на Синкансэн и с чемоданами направились в Киото.
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