Вместо магнитиков: Япония (Ч.3)

﻿﻿Давайте продолжим Часть 0. Подготовка и первый день в Атами Часть 1 Атами и маленькая Нагоя Часть 2 Парк Гибли и музей автомобилей Тойота недалеко от Нагои День 4 Киото (Храм Инари и окрестности) Мы сели на Синкансэн и с чемоданами направились в Киото.