На Камчатке откроют первый профильный класс УФСБ в новом учебном году

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Первый профильный класс УФСБ России откроют на Камчатке в новом учебном году, он создается для подростков, которые планируют связать судьбу с защитой отечества.
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