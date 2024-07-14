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Сенатор Пушков: Трамп войдет в историю с вскинутым кулаком и призывом к борьбе

Сенатор Пушков: Трамп войдет в историю с вскинутым кулаком и призывом к борьбе

Глава комиссии Совфеда по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков считает, что Дональд Трамп, на которого было совершено покушение, войдет в историю запечатленным на фотографии с вскинутым кулаком после инцидента.

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