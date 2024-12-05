Важно! Россия применит радикальные военные меры: терпение не может быть безграничным

Заместитель министра иностранных дел России высказал эти мысли в интервью CNN. Он отметил, что, если Запад продолжит оказывать поддержку Киеву, Россия будет вынуждена использовать более мощные военные ресурсы в конфликте.
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