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  • Вениамин
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Кто вы — «человек гостиной» или «человек спальни»? Как любимая комната влияет на характер и жизнь

Некоторые вопросы разделяют общество пополам. Кошки или собаки? Чай или кофе? Еще одна дилемма, которую стоит внести в этот бесконечный список, — спальня или гостиная? Кажется, что все это довольно безобидно и легкомысленно — какая разница, в какой комнате проводить время после рабочего дня или отдыхать в выходной.

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