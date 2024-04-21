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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Алла Пугачева собирается оформить замок мужа на себя

Певица Алла Пугачева собирается заняться пустующей недвижимостью.   Живущий третий год в эмиграции артист Максим Галкин (включен в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) ежемесячно тратит на содержание своего замка в Грязи около 500 тысяч рублей.

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