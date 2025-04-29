Педиатр Морозова: при ложном крупе детям нельзя давать противокашлевые сиропы

Врач объяснила, когда нужно срочно вызывать скорую помощь Острый стенозирующий ларингит (ложный круп) — это инфекционно-аллергическое поражение гортани, которое может поставить жизнь ребенка под угрозу, рассказала РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.
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