Педиатр Морозова: при ложном крупе детям нельзя давать противокашлевые сиропы

Врач объяснила, когда нужно срочно вызывать скорую помощь Острый стенозирующий ларингит (ложный круп) — это инфекционно-аллергическое поражение гортани, которое может поставить жизнь ребенка под угрозу, рассказала РИАМО старший врач-педиатр АО «Медицина», кандидат медицинских наук Екатерина Морозова.