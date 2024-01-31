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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Инсайдер: Persona 3 Reload получит дополнение The Answer, которое включает в себя контен...

Инсайдер: Persona 3 Reload получит дополнение The Answer, которое включает в себя контен...

Инсайдер: Persona 3 Reload получит дополнение The Answer, которое включает в себя контент из Persona 3: FESОдин из надежных инсайдеров касательно игр серии Persona, заявил о том, что по его информации компания планирует в будущем выпустить дополнение The Answer для Persona 3 Reload, которое является своего рода эпилогом из Persona 3… источник.

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