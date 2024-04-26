Что тут у нас сегодня? Пятница? Надо же. Я и не заметила. Просыпаюсь - а Штаты решили бороться со странами, которые отказываются от долларов.
Приближение конца гегемонии доллара: этот день мы приближали, как могли!
Комментарии
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Алексей Камышов
Вот только с Россией у них такой вариант не сработает, вот и суетятся клоуны в цирке уродов.
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7 час.
СЕ
Сергей ЕВ
Доллару подкрадется "писец", как только страны БРИКС выпустят свою валюту
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7 час.
Олег Самойлов
пиндосятина тут собирается сранкции вводить против стран, которые от бакса отказываться собираются! Интересно, а КАК они это делать планируют? Запретят работу банков вне зоны бакса? Прикроют промышленность? Запретят мировую торговлю? Ну-ну! Посмотрим, как это произойдет!
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3 час.
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