В Екатеринбурге прошел вебинар о рекомендациях бизнесу в рамках проведения налоговых проверок

26 мая, в рамках в рамках Уральской бизнес-недели, проходящей под девизом «Не словом, а делом!», посвященной профессиональному празднику – Дню российского предпринимательства, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх организовала проведение просветительского вебинара по теме «Рекомендации бизнесу в рамках проведения налоговых проверок» (видеозапись вебинара).