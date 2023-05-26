III СТОЛЫПИН-ФОРУМ

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В Екатеринбурге прошел вебинар о рекомендациях бизнесу в рамках проведения налоговых проверок

26 мая, в рамках в рамках Уральской бизнес-недели, проходящей под девизом «Не словом, а делом!», посвященной профессиональному празднику – Дню российского предпринимательства, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх организовала проведение просветительского вебинара по теме «Рекомендации бизнесу в рамках проведения налоговых проверок» (видеозапись вебинара).

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