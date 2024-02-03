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Регион 29

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В Поморье планируют поддерживать семьи, отметившие золотой юбилей

Об этом глава региона Александр Цыбульский сообщил на открытии Года семьи в Архангельской области на обновлённой сцене Дворца детского и юношеского творчестваОб этом глава региона Александр Цыбульский сообщил на открытии Года семьи в Архангельской области на обновлённой сцене Дворца детского и юношеского творчества— Мы приняли решение разработать и детализировать предложение о предоставлении единовременных выплат семейным парам, чей союз продержался 50 и более лет.

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