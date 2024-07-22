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Царьград

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Западу предложили всю Россию на блюдечке - президент США "опупел" от прямоты: Инсайд Михалкова

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Комментарии
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ТН
Татьяна Новикова
Ещё живет? Мразь!
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11 час.
ТЗ
Татьяна Здоровцева
Поймать эту сволочь и уничтожить. И всех его родственников туда же.
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7 час.

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