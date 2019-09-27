Владислав Криклий предупредил водителей об упрощении растаможки "евроблях"

Правительство Украины заявили об упрощении растаможки авто с европейскими номерами. Данное заявление сделал глава сервисного центра Министерства Внутренних Дел Украины, а так же новоиспеченный глава Министерства Инвраструктуры Владислав Криклий.
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