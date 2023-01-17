Военное обозрение

3 313 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Новиков
    США стремятся добиться перелома в боевых действиях не для украины, а прежде всего для себя! Украинцы используются про...Замминистра оборо...
  • В К
    До3,14здится эта сопливая мразь, свои же и грохнут, или законопатят в психушку!Грета Тунберг: На...
  • Alexander Sinkevich
    а в польскую армию белорусов с картой поляка!Польский генерал ...

Опрос в Израиле показал, что уровень доверия израильтян к власти упал до минимума за все последние годы

Опрос в Израиле показал, что уровень доверия израильтян к власти упал до минимума за все последние годы

Ежегодный индекс израильской демократии, подготовленный Институтом демократии Израиля (IDI), выявил глубокие — и во многих случаях растущие — разногласия в израильском обществе.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх