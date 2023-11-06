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Наибольшие потери израильская армия несёт на узкой полоске контроля между южной и северной частями сектора Газа

Наибольшие потери израильская армия несёт на узкой полоске контроля между южной и северной частями сектора Газа

После того как израильская армия разрезала сектор Газа на две части, заявив о полном окружении (с суши и с моря) административного центра этого палестинского анклава, отряды ХАМАС активизировали атаки на подразделения ЦАХАЛ, оказавшиеся между северной и южной частями сектора.

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