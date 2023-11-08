Мини-платье 67-летней звезды «Секса в большом городе» раскритиковали в сети

Англо-канадская актриса Ким Кэтролл вышла в свет в необычном наряде и подверглась критике в сети. 67-летняя звезда популярного телесериала «Секс в большом городе» появилась на церемонии вручения премии Harper's Bazaar «Женщина года» в черном мини-платье, оформленное золотистыми пайетками и высокими подплечниками.
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