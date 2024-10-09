Друг Чистилина рассказал, почему ученого могли задержать в Молдавии

Задержанный спецслужбами Молдавии и переданный Украине ученый-экономист Димитрий Чистилин выступал в последний раз на конференции, где рассказал о причинах развязывания кризиса на Украине, сообщил в беседе с РЕН ТВ его друг Игорь Калдаре.
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