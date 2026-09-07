Патриотический автопробег в честь Дня города прошел в Северном округе

В воскресенье, 6 сентября, из Бегового района стартовал праздничный автомотопробег «Вектор развития: Москва», посвященный 879-летию столицы.
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