В Москве 104-летнему ветерану ВОВ с Украины вручили паспорт РФ

Официальный Telegram-канал МВД России Паспорт гражданина РФ получила 104-летний ветеран Великой Отечественной войны Александра Самойленко, переехавшая с Украины в Москву, сообщили в пресс-службе МВД России.
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