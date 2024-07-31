В США заявили о намерении помочь Армении отказаться от отношений с Россией

США пытаются создать условия для отказа Армении от отношений с Россией. Об этом 30 июля на слушаниях в комитете по иностранным делам сената заявил помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
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