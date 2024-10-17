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Набор продуктов к новогоднему столу для россиян подорожал на 1,43%

Набор продуктов к новогоднему столу для россиян подорожал на 1,43%

В октябре набор продуктов к празднику, состоящий из красной икры, красной рыбы, колбасы полукопченой и варено-копченой, колбасы вареной и сырокопченой, сыра, майонеза, яблок, бананов, апельсинов и шампанского составила 11,74 тысяч рублей.

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