Набор продуктов к новогоднему столу для россиян подорожал на 1,43%

В октябре набор продуктов к празднику, состоящий из красной икры, красной рыбы, колбасы полукопченой и варено-копченой, колбасы вареной и сырокопченой, сыра, майонеза, яблок, бананов, апельсинов и шампанского составила 11,74 тысяч рублей.