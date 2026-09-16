Выяснилось, какие безвизовые страны подорожали сильнее всего для россиян

В список вошли Вьетнам и Египет Этим летом среди безвизовых направлений сильнее всего выросли цены на отели во Вьетнаме — на 14%, следует из информации сервиса "Яндекс Путешествия".
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