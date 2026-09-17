НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Рөстәм Миңнеханов Казанда «Ярдәм» инклюзив үзәген ачты

Рөстәм Миңнеханов Казанда «Ярдәм» инклюзив үзәген ачты

Бүген Казанда сукырлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен илдә бердәнбер «Ярдәм» инклюзив үзәген Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов ачты.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым