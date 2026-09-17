Рөстәм Миңнеханов Казанда «Ярдәм» инклюзив үзәген ачты

Бүген Казанда сукырлар һәм сәламәтлек мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен илдә бердәнбер «Ярдәм» инклюзив үзәген Татарстан Рәисе Рөстәм Миңнеханов ачты.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым