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Заявление Лукашенко прозвучало как выстрел: "Европе – труба". Путин расшифровал

Заявление Лукашенко прозвучало как выстрел: "Европе – труба". Путин расшифровал

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Президент России сказал, что он думает о предложенном 30-дневном перемирии.

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Комментарии
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св
спивак виктор
побеждающим передых не нужен, а на счет 30 дней,были мински парыж план штайнмайера стамбул и как?после признания бабок меркель и оланд им веры нет!
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1 д.
Алексей Тан
Заявление Лукашенко прозвучало как выстрел: =========== И возопила муха!... сидя на спине у ВОЛА.... МЫ ПАХАЛИ!!!.
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1 д.
VV
Vladimir Vlasov
Не мог же батька сказать,что если америка договорится с Россией, то Европе п... ц.
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1 д.
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