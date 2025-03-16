ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Президент России сказал, что он думает о предложенном 30-дневном перемирии.
Заявление Лукашенко прозвучало как выстрел: "Европе – труба". Путин расшифровал
Комментарии
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св
спивак виктор
побеждающим передых не нужен, а на счет 30 дней,были мински парыж план штайнмайера стамбул и как?после признания бабок меркель и оланд им веры нет!
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1 д.
Алексей Тан
Заявление Лукашенко прозвучало как выстрел: =========== И возопила муха!... сидя на спине у ВОЛА.... МЫ ПАХАЛИ!!!.
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1 д.
VV
Vladimir Vlasov
Не мог же батька сказать,что если америка договорится с Россией, то Европе п... ц.
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1 д.
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