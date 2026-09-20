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Токенизированные высокодоходные облигации BNY выходят на BNB Chain

Токенизированные высокодоходные облигации BNY выходят на BNB Chain

Компания OpenEden расширила присутствие токенизированного фонда HYBOND, добавив поддержку блокчейна BNB Chain.

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