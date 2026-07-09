Политика как он...
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Политика как она есть

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Найдено свидетельство древнейшего мордобоя

Найдено свидетельство древнейшего мордобоя

Ученые обнаружили свидетельство самого раннего межличностного конфликта. Как сообщает Live Science, международная группа исследователей выяснила, что похороненный около 100 тысяч лет назад на территории Израиля человек получил ранение лица от острого каменного инструмента.

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Комментарии
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Traveller
О-о-о-о-о!!! Евреи уже 100 000 лет назад были агрессивными!!!
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4 н.