Найдено свидетельство древнейшего мордобоя

Ученые обнаружили свидетельство самого раннего межличностного конфликта. Как сообщает Live Science, международная группа исследователей выяснила, что похороненный около 100 тысяч лет назад на территории Израиля человек получил ранение лица от острого каменного инструмента.
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