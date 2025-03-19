Заводу быть! Россия получила ШАНС в гонке за редкоземельными металлами

в Свердловской области?Соликамске?Ну,сейчас договорятся о консульстве и снова пиндосы стратегически важный район начнут отрабатывать лекциями для молодежи,шпионами -"гадюкиными" и сами шастать везде туда-сюда,как уже было..

Игорь Кузнецов

После развала Союза и "производственных цепочек" в 90-е годы с трудом выживала наша промышленность. Что-то успели спасти, многое утеряли. Окончательно "вернулись в реальность" после начала СВО, когда западные санкции вынудили развивать свою экономику, не ждать иностранных технологий с инвестициями. Время пройдёт, в мире поймут что можно зарабатывать в России запуская совместные проекты. Вероятно что США, отодвинув Европу, сами пойдут на взаимовыгодные сделки.