В России всерьёз взялись за восстановление всей цепочки редкоземельных металлов – от добычи и разделения до выпуска конечных высокотехнологичных изделий.
Заводу быть! Россия получила ШАНС в гонке за редкоземельными металлами
Комментарии
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CM
C Major
в Свердловской области?Соликамске?Ну,сейчас договорятся о консульстве и снова пиндосы стратегически важный район начнут отрабатывать лекциями для молодежи,шпионами -"гадюкиными" и сами шастать везде туда-сюда,как уже было..
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22 час.
АЗ
Андрей Зарубкин
Редкоземельные металлы добывали в США. Из-за крайнего вреда для природы добычу перевели в Китай. Теперь хотят отравлять территорию Украины.
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20 час.
Игорь Кузнецов
После развала Союза и "производственных цепочек" в 90-е годы с трудом выживала наша промышленность. Что-то успели спасти, многое утеряли. Окончательно "вернулись в реальность" после начала СВО, когда западные санкции вынудили развивать свою экономику, не ждать иностранных технологий с инвестициями. Время пройдёт, в мире поймут что можно зарабатывать в России запуская совместные проекты. Вероятно что США, отодвинув Европу, сами пойдут на взаимовыгодные сделки.
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5 час.
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