Российские онкологи запатентовали калькулятор для персонализации лечения рака молочной железы

Рак молочной железы — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний у женщин. При выборе лекарственной терапии врачи определяют индивидуальные особенности опухоли, от которых зависит эффективность гормональной, таргетной и химиотерапии.
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