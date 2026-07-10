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Российские онкологи запатентовали калькулятор для персонализации лечения рака молочной железы

Российские онкологи запатентовали калькулятор для персонализации лечения рака молочной железы

Рак молочной железы — один из самых распространенных видов онкологических заболеваний у женщин. При выборе лекарственной терапии врачи определяют индивидуальные особенности опухоли, от которых зависит эффективность гормональной, таргетной и химиотерапии.

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