Хендерсон: “Microsoft выпустит еще одну Xbox, но она станет последней”** И...

Хендерсон: “Microsoft выпустит еще одну Xbox, но она станет последней”Известный инсайдер и журналист Том Хендерсон в подкасте Insider Gaming высказал мнение, что следующая консоль Xbox может стать последней в традиционном формате от Microsoft.
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