Стало известно, что каждый второй британец может остаться без пенсии

В Соединённом Королевстве нарастает обеспокоенность по поводу будущих доходов пожилых граждан. Местная система предполагает, что жители самостоятельно определяют размер отчислений на старость, однако низкие заработки и высокая стоимость жизни мешают многим это делать.
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