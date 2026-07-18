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Стало известно, что каждый второй британец может остаться без пенсии

Стало известно, что каждый второй британец может остаться без пенсии

В Соединённом Королевстве нарастает обеспокоенность по поводу будущих доходов пожилых граждан. Местная система предполагает, что жители самостоятельно определяют размер отчислений на старость, однако низкие заработки и высокая стоимость жизни мешают многим это делать.

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