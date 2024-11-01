США собрались следить за ценами на российскую нефть ежедневно

Министерство финансов США опубликовало заявку по поиску квалифицированной компании, которая возьмет на себя ежедневный мониторинг цен на нефть на мировом рынке, в том числе российской нефти сортов Urals и дальневосточного ESPO.
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