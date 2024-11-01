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США собрались следить за ценами на российскую нефть ежедневно

США собрались следить за ценами на российскую нефть ежедневно

Министерство финансов США опубликовало заявку по поиску квалифицированной компании, которая возьмет на себя ежедневный мониторинг цен на нефть на мировом рынке, в том числе российской нефти сортов Urals и дальневосточного ESPO.

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