Минфин предлагает сократить расходы бюджета на 10% с 2024 года

Как сообщают «Ведомости», глава Минфина РФ в ходе заседания правкомиссии по бюджетным проектировкам заявил о необходимости сокращения на 10% в бюджете на 2024 год всех незащищенных статей расходов, высвободившиеся средства будут перераспределены.