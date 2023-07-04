Daily Moscow

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Минфин предлагает сократить расходы бюджета на 10% с 2024 года

Минфин предлагает сократить расходы бюджета на 10% с 2024 года

Как сообщают «Ведомости», глава Минфина РФ в ходе заседания правкомиссии по бюджетным проектировкам заявил о необходимости сокращения на 10% в бюджете на 2024 год всех незащищенных статей расходов, высвободившиеся средства будут перераспределены.

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