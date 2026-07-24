Учёный: в пик активности Персеид возможно до 150 метеоров в час

Старший научный сотрудник Института космических исследований Российской академии наук Олег Угольников рассказал, что метеорный поток Персеиды набирает активность и уже доступен для наблюдения жителям Москвы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии