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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Усман вызвал Чимаева на реванш: «Повторим?»

«Повторим?» – написал в соцсетях бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман. Напомним, Чимаев победил Усмана решением большинства судей на UFC 294.

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