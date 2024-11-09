Работу астраханской службы занятости с участниками СВО отметил глава Минтруда России

Вопрос профессионального обучения и трудоустройства участников специальной военной операции был обсужден на заседании Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда под председательством заместителя председателя Правительства РФ Татьяны Голиковой.
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