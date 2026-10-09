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Регионы России

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В российских школах введут обязательный курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности

В российских школах введут обязательный курс по искусственному интеллекту и информационной безопасности

С нового учебного года ученикам с пятого по одиннадцатый класс предстоит изучать обязательный курс, посвящённый искусственному интеллекту и информационной безопасности, сообщил руководитель Министерства просвещения РФ Сергей Кравцов.

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