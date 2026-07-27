В Архангельске обсудили развитие Трансарктического транспортного коридора

Заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что создание Трансарктического транспортного коридора является стратегической задачей не только для российской Арктики, но и для международной логистики.
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