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Регион 29

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В Архангельске обсудили развитие Трансарктического транспортного коридора

Заместитель Председателя Правительства России – полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что создание Трансарктического транспортного коридора является стратегической задачей не только для российской Арктики, но и для международной логистики.

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