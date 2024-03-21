В мире отметят День водных ресурсов

Ежегодно 22 марта во всем мире отмечают День водных ресурсов. В календаре глобальных праздников дата появилась в 1993 году, когда специальной резолюцией ООН предложила в этот день проводить мероприятия, посвященные сохранению и освоению пресной воды как ресурса, необходимого для поддержания жизни на планете.