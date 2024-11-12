Близкие не хотят говорить о состоянии Юрия Николаева в реанимации

Накануне вечером стало известно, что ведущего экстренно госпитализировали. Юрий Николаев Pavel Kashaev/Global Look PressЧлены семьи Юрия Николаева отказываются от общения с прессой на фоне новостей о его госпитализации.
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